В української співачки Камалії лікарі діагностували флурону – одночасне захворювання на грип та коронавірус.

Про це співачка розповіла в Instagram. Також Камалія опублікувала відео, на якому із мамою здає аналізи у лікаря.

– Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб попередити ураження легень, – зазначила Камалія.

За словами артистки, вона двічі здавала ПЛР-тест на коронавірус і він двічі показав негативний результат.

Хоча сім’я, з якою Камалія відпочивала у Фінляндії, Covid-19 таки підтвердили. За її словами, вони мають ідентичні симптоми.

Камалія повернулася із Фінляндії два тижні тому. Там вона проводила свою відпустку. Тиждень тому вона повідомила про погіршення стану здоров’я.

До речі, 2020 року Камалія хворіла на коронавірус. Тоді заразилася не лише співачка, а й її чоловік та обидві дочки.

Якщо хочете більше дізнатися про флурон, переходьте на матеріал наших колег з Фактів. Здоров’я: Флурон в Ізраїлі: названо симптоми подвійної інфекції грипу та Covid-19.