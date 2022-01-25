Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Відео Персони

Температура та погані аналізи: у Камалії діагностували флурону

25 Січня 2022, 11:41
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Температура та погані аналізи: у Камалії діагностували флурону

В української співачки Камалії лікарі діагностували флурону – одночасне захворювання на грип та коронавірус.

Про це співачка розповіла в Instagram. Також Камалія опублікувала відео, на якому із мамою здає аналізи у лікаря.

– Вже хворію понад два тижні, температура не падає нижче 38, погані аналізи, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб попередити ураження легень, – зазначила Камалія.

За словами артистки, вона двічі здавала ПЛР-тест на коронавірус і він двічі показав негативний результат.

Хоча сім’я, з якою Камалія відпочивала у Фінляндії, Covid-19 таки підтвердили. За її словами, вони мають ідентичні симптоми.

Камалія повернулася із Фінляндії два тижні тому. Там вона проводила свою відпустку. Тиждень тому вона повідомила про погіршення стану здоров’я.

Читайте також:
Температура та погані аналізи: у Камалії діагностували флуронуБудьте пильні! Камалія та її сім’я заразилися Covid-19

До речі, 2020 року Камалія хворіла на коронавірус. Тоді заразилася не лише співачка, а й її чоловік та обидві дочки.

Якщо хочете більше дізнатися про флурон, переходьте на матеріал наших колег з Фактів. Здоров’я: Флурон в Ізраїлі: названо симптоми подвійної інфекції грипу та Covid-19.

Теги
хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь