У Ілони Гвоздьової діагностували Омікрон – танцівниця назвала симптоми

Український хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про симптоми нового штаму коронавірусу Омікрона.

За її словами, симптоми схожі на ГРВІ.

– Усі симптоми дуже нагадують звичайне ГРВІ. Симптоми: пирхота в горлі, загальна слабкість і нездужання, головний біль, температура 37-37,5, нежить, – написала хореограф.

Вона додала, що у чоловіка були такі самі симптоми, але у нього прийшов негативний тест на коронавірус.

Також Гвоздьова поділилася тим, які аналізи довелося здати.

– Загальний (аналіз крові), D-димер, коагулограма та рентген. Аналізи, дякувати Богу, для перебігу хвороби були у допустимих параметрах, але головне було те, що інфекція була вірусна, а не бактеріальна – це вже була моя перемога, — зазначила танцівниця.

Вона розповіла, що лікувалася вітамінами Д і С, цинком, багато пила різноманітних чаїв на основі меду та імбиру.

– Лимон, відвар трав, омега-3, грузинська чача, дихальна гімнастика за методом Стрельникової, часто вимірювала сатурацію та гарні позитивні думки. Але кілька днів були панічні атаки і це жесть була, вперше в житті думала, що помру в чужій країні і не побачу дітей! – поділилася Ілона.