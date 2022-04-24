Український телеведучий та радник голови Черкаської ОВА Олександр Скічко заявив про народження дитини. Інформацією про це він поділився в Instagram разом зі своєю дружиною Єлизаветою Юрушевою.

– Ми з України! Сьогодні вночі на одну українку побільшало! P.S. Христос Воскрес! – підписала пара знімок руки новонародженої дочки.

Раніше Скічко розповів, як живе його родина в умовах війни. Він зізнався, що бачив кохану востаннє ще 24 лютого. Зараз жінка перебуває за кордоном з дітьми, а на початку війни вже була на останніх місяцях вагітності.

Сам радник голови Черкаської ОВА раніше заявляв, що уявляв народження дитини трохи в інших умовах. Він планував бути під час пологів з нею, але цього не сталося на тлі широкомасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що пара узаконила свої стосунки ще у 2017 році – шлюб став другим як для Олександра, так і для Єлизавети. У них це перша спільна дитина. У жінки є ще син Даніель та дочка Наталя від колишнього чоловіка.