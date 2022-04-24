У Скичко и Юрушевой родилась дочь: На одну украинку стало больше

Украинский телеведущий и советник главы Черкасской ОВА Александр Скичко заявил о рождении ребенка. Информацией об этом он поделился в Instagram вместе со своей женой Елизаветой Юрушевой.

— Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше! P.S. Христос Воскрес! — подписала пара снимок руки новорожденной дочери.

Ранее Скичко рассказал, как живет его семья в условиях войны. Он признался, что видел возлюбленную последний раз еще 24 февраля. Сейчас женщина находится за границей с детьми, а на начало войны уже была на последних месяцах беременности.

Сам советник главы Черкасской ОВА ранее заявлял, что представлял рождение ребенка немного в других условиях. Он планировал присутствовать при родах, но этого не случилось на фоне широкомасштабного вторжения России.

Напомним, что пара узаконила свои отношения еще в 2017 году — брак стал вторым как для Александра, так и для Елизаветы. У них это первый общий ребенок. У женщины есть еще сын Даниэль и дочь Наталья от бывшего мужа.