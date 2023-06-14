Співачка Мішель Андраде представила пісню Na Samoti та кліп до неї. Це лід-сингл із мініальбому артистки та саундпродюсера Nikitaidisyuda Metamorfosis.

Композиція Na Samoti – ключ до розуміння себе, нагадування нам про силу самопізнання і пошуку істини всередині нас.

У кліпі Мішель їздить на мотоциклі під дощем нічним містом. Під час подорожі трапляється драматична аварія, а в серці Андраде утворюється діра, що несе символічний зміст – порожнечу, втрату і біль. Через неї пробивається промінь світла, що означає, що навіть у найтемніші часи є можливість знайти світло і надію.

Сама ДТП у ролику, як метафора життєвих перешкод і проблем, які можуть пошкодити нашу душу. Співачка намагається донести, що через подолання випробувань і прийняття себе такими, якими ми є, можна знайти нову силу та злагоду.

Шанувальники оцінили нову пісню Мішель, відзначивши її талант.

Як завжди добра, світла пісня, і яскравий кліп. Мішель диво, світло добра.

Трек вогонь. Кліп класний. Дуже талановита. Мені подобається.

Класний голос!

Найкраща!

Це підпал, – пишуть у коментарях до кліпу.

Варто зазначити, що реліз пісні переносили кілька разів.