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У серці утворилася дірка: Мішель Андраде потрапила в ДТП у новому кліпі

14 Червня 2023, 13:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мишель Андраде

Співачка Мішель Андраде представила пісню Na Samoti та кліп до неї. Це лід-сингл із мініальбому артистки та саундпродюсера Nikitaidisyuda Metamorfosis.

Композиція Na Samoti – ключ до розуміння себе, нагадування нам про силу самопізнання і пошуку істини всередині нас.

У кліпі Мішель їздить на мотоциклі під дощем нічним містом. Під час подорожі трапляється драматична аварія, а в серці Андраде утворюється діра, що несе символічний зміст – порожнечу, втрату і біль. Через неї пробивається промінь світла, що означає, що навіть у найтемніші часи є можливість знайти світло і надію.

Сама ДТП у ролику, як метафора життєвих перешкод і проблем, які можуть пошкодити нашу душу. Співачка намагається донести, що через подолання випробувань і прийняття себе такими, якими ми є, можна знайти нову силу та злагоду.

Шанувальники оцінили нову пісню Мішель, відзначивши її талант.

  • Як завжди добра, світла пісня, і яскравий кліп. Мішель диво, світло добра.
  • Трек вогонь. Кліп класний. Дуже талановита. Мені подобається.
  • Класний голос!
  • Найкраща!
  • Це підпал, – пишуть у коментарях до кліпу.

Варто зазначити, що реліз пісні переносили кілька разів.

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Мішель Андраде Новий кліп прем’єра
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