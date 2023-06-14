Певица Мишель Андраде представила песню Na Samoti и клип к ней. Это лид-сингл с мини-альбома артистки и саундпродюсера Nikitaidisyuda Metamorfosis.
Композиция Na Samoti — ключ к пониманию себя, напоминая нам о силе самопознания и поиске истины внутри нас.
В клипе Мишель ездит на мотоцикле под дождем по ночному городу. Во время путешествия случается драматическая авария, а в сердце Андраде образуется дыра, несущая символический смысл — пустоту, потерю и боль. Через нее пробивается луч света, означающий, что даже в самые темные времена есть возможность найти свет и надежду.
Само ДТП в ролике, как метафора жизненных препятствий и проблем, которые могут повредить нашу душу. Певица пытается донести, что через преодоление испытаний и принятие себя такими, какие мы есть, можно обрести новую силу и согласие.
Поклонники оценили новую песню Мишель, отметив ее талант.
- Как всегда добрая, светлая песня, и яркий клип. Мишель чудо, свет добра.
- Трек огонь. Клип классный. Очень талантливая. Мне нравится.
- Классный голос!
- Лучшая!
- Это поджег, — пишут в комментариях к клипу.
Стоит отметить, что релиз песни переносили несколько раз.