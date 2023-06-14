Певица Мишель Андраде представила песню Na Samoti и клип к ней. Это лид-сингл с мини-альбома артистки и саундпродюсера Nikitaidisyuda Metamorfosis.

Композиция Na Samoti — ключ к пониманию себя, напоминая нам о силе самопознания и поиске истины внутри нас.

В клипе Мишель ездит на мотоцикле под дождем по ночному городу. Во время путешествия случается драматическая авария, а в сердце Андраде образуется дыра, несущая символический смысл — пустоту, потерю и боль. Через нее пробивается луч света, означающий, что даже в самые темные времена есть возможность найти свет и надежду.

Само ДТП в ролике, как метафора жизненных препятствий и проблем, которые могут повредить нашу душу. Певица пытается донести, что через преодоление испытаний и принятие себя такими, какие мы есть, можно обрести новую силу и согласие.

Поклонники оценили новую песню Мишель, отметив ее талант.

Как всегда добрая, светлая песня, и яркий клип. Мишель чудо, свет добра.

Трек огонь. Клип классный. Очень талантливая. Мне нравится.

Классный голос!

Лучшая!

Это поджег, — пишут в комментариях к клипу.

Стоит отметить, что релиз песни переносили несколько раз.