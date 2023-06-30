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Помер актор Алан Аркін

30 Червня 2023, 17:48
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Помер актор Алан Аркін
Джерело: Getty Images

Американський актор Алан Аркін помер 29 червня у своєму будинку в Карлсбаді (штат Каліфорнія). Йому було 89 років.

Причина смерті Алана Аркіна невідома.

– Наш батько був унікально талановитою силою природи: як художником, так і людиною. Люблячий чоловік, батько, дідусь. Його обожнювали, і його буде дуже бракувати, – йдеться у заяві синів Адама, Метью та Ентоні.

Алан Аркін народився 26 березня 1934 року в Нью-Йорку. Уперше був номінований на Оскар у 1966 році, але виграти заповітну статуетку вийшло тільки за 40 років – у 2006-му Аркіна визнали найкращим актором другого плану за фільм Маленька міс Щастя.

У 2012 році Алана Аркіна знову номінували на Оскар за роль у фільмі Арго.

Серед найбільш відомих фільмів з Аланом Аркіним – Едвард Руки-ножиці, Гаттака, Піти красиво, а також серіал Метод Комінські.

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Джерело
Variety
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Алан Аркін
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