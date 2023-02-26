У родині Мадонни сталося горе – помер старший брат співачки. Йдеться про Ентоні Чікконе – йому було 66 років.

Про це заявив музикант Джо Генрі, який одружений на сестрі Мадонни Мелані.

– Ентоні Джерард Чікконе покинув цей світ. Я знав його з 15 років, і відтоді минуло багато часу. Ентоні був складною людиною; і бачить Бог, у деякі моменти ми з ним сварилися, як і личить справжнім братам. Але я любив його і розумів. Неприємності зникають, а сім’я залишається, – він простягав руку допомоги. Прощавай, брате Ентоні, – заявив Джо, опублікувавши фотографію брата Мадонни.

Всесвітньо відома артистка – одна з восьми дітей у своїй сім’ї – вона виросла в Мічигані, де і проживав її загиблий брат. Їхня мати померла 1963 року від раку грудей.

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Що стосується Ентоні, то він довгий час боровся з алкоголізмом. Він також кілька років був безхатченком, і жив під мостом у Мічигані.

У 2011 році він заявив, що сім’я його не цінує, і він ніколи не любив Мадонну. У грудні 2017 брат співачки пройшов курс реабілітації. Сама артистка поки ніяк не прокоментувала смерть свого родича.

Минулого тижня помер Любомир Футорський – він був співзасновником українського гурту Мертвий Півень. Музичний колектив був на вершині популярності в 1990-х, коли багато хто знав музикантів.