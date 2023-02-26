В семье Мадонны случилось горе — умер старший брат певицы. Речь идет об Энтони Чикконе — ему было 66 лет.

Об этом заявил музыкант Джо Генри, который женат на сестре Мадонны Мелани.

— Энтони Джерард Чикконе покинул этот мир. Я знал его с 15 лет, и с тех пор прошло много времени. Энтони был сложным человеком; и видит Бог, в некоторые моменты мы с ним ссорились, как и подобает настоящим братьям. Но я любил его и понимал. Неприятности исчезают, а семья остается, — он протягивал руку помощи. Прощай, брат Энтони, — заявил Джо, опубликовав фотографию брата Мадонны.

Всемирно известная артистка — одна из восьми детей в своей семьи — она выросла в Мичигане, где и проживал ее погибший брат. Их мать умерла в 1963 году от рака груди.

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Что касается Энтони, то он долгое время боролся с алкоголизмом. Он также несколько лет был бездомным, и жил под мостом в Мичигане.

В 2011 году он заявил, что семья его не ценит, и он никогда не любил Мадонну. В декабре 2017 брат певицы прошел курс реабилитации. Сама артистка пока никак не прокомментировала смерть своего родственника.

На прошлой неделе умер Любомир Футорский — он был сооснователем украинской группы Мертвий Півень. Музыкальный коллектив был на вершине популярности в 1990-х, когда многие знали музыкантов.