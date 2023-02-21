Умер сооснователь украинской группы Мертвый Петух Любомир Футорский. Музыканту было 51 год.

О трагедии заявил лидер группы Плач Еремии Тарас Чубай в Facebook, где почтил память своего коллеги.

— Лучшие песни Мертвого Петуха написал Любко Футор. Светлая Память и Царство Небесное. Шок и сум…, — заявил Тарас.

Сейчас смотрят

Почтил память также и лидер группы Батон Андрей Жолоб, который сейчас защищает нашу страну с автоматом в руках.

— Вечно дебатирующий, конфликтный, но вместе с тем такой упрямый Man from Dzyga, тот грубый из Мертвого Петуха и Любко, который всегда против. Уже когда-нибудь в другой раз поиграем на ЛесПолах. Лети свободно и вечная память, — заявил Андрей.

Любомир Футорский родом из Львова — родился в 1972 году, и по месту жительства отучился в университете имени Ивана Франко. В свои молодые годы он приложил руку к созданию группы Мертвый Петух.

Коллектив был на вершине популярности в 1990-х, когда многие знали музыкантов по песням Мы умрем не в Париже, Холодно и Я умру от простуды.

Группа распалась в 2011 году, и с тех пор его состав отправляется в лучший мир. К примеру, в 2021 году умер 50-летний Михаил Барбара от остановки сердца. По словам жены музыканта Светланы Олешко, Михаил не болел и имел планы на будущее.