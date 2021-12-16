Финал конкурса Мисс мира-2021 эстрено отменили за несколько часов до начала трансляции из-за болезни участниц.

Праздник красоты должен был состояться в Пуэрто-Рико в ночь на 17 декабря.

– Мы с большим нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток, которых мы успели полюбить, чтобы побороться за корону Мисс мира, – сказала генеральный директор Miss World Джулия Морли.

Как сообщают организаторы конкурса, отложить финал конкурса решили после консультаций с вирусологами, медицинскими экспертами и департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико.

– Со вчерашнего дня были приняты дополнительные меры ради безопасности участниц, съемочной группы и зрителей. Однако когда утром были подтверждены дополнительные случаи заболевания (коронавируса, – Ред.), было решено отсрочить проведение финала, – сообщают представители Мисс мира-2021.

На данный момент организаторы вводят немедленный карантин.

Участницы и их представители смогут вернуться домой только после разрешения компетентных лиц.

Истчоник: Miss World