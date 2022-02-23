У прямому ефірі Оскара не покажуть вручення восьми нагород

У прямому ефірі під час церемонії Оскар 2022 не покажуть вручення нагород у восьми категоріях. Американська кіноакадемія вирішила не включати до загальної сітки вісім номінацій:

Найкращий короткометражний документальний фільм

Найкращий монтаж

Найкращий грим

Найкращий саундтрек

Найкраща робота художника-постановника

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Найкращий короткометражний фільм

Найкращий звук

Нагородження у цих категоріях запишуть за годину до церемонії у театрі Dolby. Після цього записи вручення будуть показані під час основного шоу.

В Американській кіноакадемії рішення викликало чимало суперечок, проте там вважають, що основна кількість глядачів зустріне зміни позитивно. Це має підняти рейтинги трансляції Оскару 2022, оскільки більшість все одно цікавить лише кілька головних номінацій на кшталт Найкращого фільму, Найкращого режисера та Найкращого актора/акторки.

Подібне рішення Академія намагалася ухвалити ще у серпні 2018 року, оголосивши, що на 91-й церемонії Оскар кілька нагород буде вручено поза ефіром. Проте серйозна негативна реакція змусила організторів відмовитись від цього.

Нагадаємо, що Оскар 2022 відбудеться у Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. Захід заплановий на 27 березня.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук вже оголосила повний список номінантів 94-ї церемонії вручення премії Оскар. Учасники боротимуться за нагороди в 23 різних категоріях.