В прямом эфире Оскара не покажут вручение восьми наград

В прямом эфире во время церемонии Оскар 2022 не покажут вручение наград в восьми категориях. Американская киноакадемия решила не включать в общую сетку восемь номинаций:

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший монтаж

Лучший грим

Лучший саундтрек

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший короткометражный фильм

Лучший звук

Награждения в этих категориях запишут за час до церемонии в театре Dolby. После этого записи вручения будут показаны во время основного шоу.

В Американской киноакадемии решение вызвало множество споров, однако там считают, что основное количество зрителей встретит изменения положительно. Это должно поднять рейтинги трансляции Оскара 2022, поскольку большинство все равно интересует лишь несколько главных номинаций типа Лучшего фильма, Лучшего режиссера и Лучшего актера/актрисы.

Подобное решение Академия пыталась принять еще в августе 2018 года, объявив, что на 91-й церемонии Оскар несколько наград будут вручены вне эфира. Однако серьезная негативная реакция заставила организаторов отказаться от этого.

Напомним, что Оскар 2022 состоится в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. Мероприятие запланировано на 27 марта.

Американская академия кинематографических искусств и наук уже объявила полный список номинантов 94 церемонии вручения премии Оскар. Участники будут бороться за награды в 23 разных категориях.