Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розкритикував музиканта з Pink Floyd, назвавши Роджера Вотерса маразматичним солістом. Усе через прокремлівські висловлювання співака.

Так, Тополя в ефірі телемарафону Єдині новини з телеведучим Вадимом Карп’яком помріяв про концерт після перемоги України у війні з РФ. Тарас хоче заспівати в Ялті разом з Едом Шираном, U2 і Pink Floyd, але з деякими обмеженнями.

– З Pink Floyd також хочеться заспівати, але без цього маразматичного соліста Рождера Вотерса, який несе різні дурниці в ефірах проти України. Я не хотів називати його ім’я. У нього вже деменція, – заявить Тополя.

Нагадаємо, що артист у складі Антитіл проводить благодійні концерти по всьому світу, зокрема й у Великій Британії.

Щодо скандального соліста Pink Floyd, то в лютому 2023 року під час виступу в ООН Роджер Вотерс назвав війну в Україні спровокованою Артист займає прокремлівську позицію.