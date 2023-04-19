Лидер группы Антитела Тарас Тополя раскритиковал музыканта из Pink Floyd, назвав Роджера Уотерса маразматичным солистом. Все из-за прокремлевских высказываний певца.

Так, Тополя в эфире телемарафона Єдині новини с телеведущим Вадимом Карпьяком помечтал о концерте после победы Украины в войне с РФ. Тарас хочет спеть в Ялте вместе с Эдом Шираном, U2 и Pink Floyd, но с некоторыми ограничениями.

— С Pink Floyd также хочется спеть, но без этого маразматичного солиста Рождера Уотерса, который несет различные глупости в эфирах против Украины. Я не хотел называть его имя. У него уже деменция, — заявит Тополя.

Напомним, что артист в составе Антител проводит благотворительные концерты по всему миру, в том числе и в Великобритании.

Что касается скандального солиста Pink Floyd, то в феврале 2023 года во время выступления в ООН Роджер Уотерс назвал войну в Украине спровоцированной Артист занимает прокремлевскую позицию.