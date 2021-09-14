У нас зараз війна? Kyivstoner потрапив у скандал через інтерв’ю росіянам

Репер і блогер Kyivstoner, справжнє ім’я якого Альберт Васильєв, потрапив у скандал через те, що закликав росіян приїжджати в Україну.

Річ у тому, що три тижні тому російський YouTube-проект опублікував інтерв’ю з Kyivstoner.

Заради цього хлопці приїхала з Челябінська до Києва.

Під час інтерв’ю Kyivstoner зізнався, що у нього багато друзів у Росії, зокрема репер і продюсер Баста.

Також репер скандував посеред Києва: Росія, Росія, Росія.

Потім блогер та активіст Сергій Стерненко опублікував нібито переписку з Kyivstoner, в якій він не помічає війни у країні.

Один з користувачів назвав поведінку Kyivstoner злочином. Блогер зі свого боку запитав, чому бачитися з росіянами і скандує Росія – це злочин. У відповідь користувач написав, що в Україні вже вісім років війна.

– У нас зараз війна? Почекай. А якщо вона у нас, чому ти не на війні, а у своєму Львові? У Львові – війна? – відповів Kyivstoner.

Факти ICTV звернулися за коментарем до Kyivstoner щодо ситуації, яка склалася в медіа.