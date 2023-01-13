Катерина Лозовицька стала обраницею Алекса Топольського на Холостяку 2022. Що постить дівчина у своєму Instagram, дивіться у матеріалі.

В Instagram Каті Лозовицької майже 200 тис. підписників. 26-річна модель ділиться знімками з відпочинку, подорожей і роботи.

Враховуючи, що робота дівчини пов’язана з весільною модою, Катя часто хизується фотосесіями у весільних сукнях. І маємо сказати, в образі нареченої Катя має приголомшливий вигляд!

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Судячи з Instagram, Катя Лозовицька немало їздить по світу. На численних фото в купальниках із пляжу можна розгледіти підтягнуту фігуру дівчини та татуювання.

Не обійшлося без Холостяка. Протягом усього проєкту дівчина публікувала фото та відео залаштунків, а також ділилася думками після побачень із Алексом Топольським.

На Холостяку Катя неодноразово згадувала про захоплення бальними танцями. В Instagram дівчини можна знайти шматочки її виступів із партнером.

Окрім розважального контенту, Катя з Холостяка не боїться висловити свою громадянську позицію. Так, 3 березня 2022 року вона опублікувала відео з Путіним і дітьми, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Через одну хвору людину гинуть діти. Гори в пеклі, “великий цар”. Не мовчіть! Це звірство слід припинити.

А вже 26 листопада дівчина вшанувала пам’ять жертв Голодомору, запаливши свічку.

– Страшний геноцид цілого народу, нашого народу. Це зробив Сталін, це зробила Москва. Холоднокровно і жорстоко, забираючи хліб, поглинаючи в морок. Пройшли роки, а вони знову намагаються нас знищити. Методи ті самі — звірячі, підлі, цинічні.

Примітно, що з початком повномасштабної війни, свій Instagram Катя з Холостяка веде українською мовою.

Як склалися стосунки Алекса та Каті після проєкту Холостяк, дізнаємося вже у пост-шоу 20 січня.