Алекс Топольский сделал свой выбор в финале Холостяка – победительницей 12 сезона стала Екатерина Лозовицкая.

— Когда я услышал, каким ты видишь наше будущее, увидел твои искренние сомнения и в то же время веру в нас, я ощутил твое истинное желание наших с тобой отношений. В моем сердце зазвучало твое имя. Помнишь, я говорил, что уже забыл и не знаю, что такое влюбленность? Теперь я знаю, что это. Это то, что я чувствую к тебе. Я верю в то, что это чувство взаимно и сделает наше будущее счастливым. Катя, я хочу быть с тобой. Ты примешь это кольцо?

Катю Лозовицкую считали фавориткой еще с первого выпуска Холостяка. Перед знакомством она передала Топольскому коробку со своей бумажной копией. Алекс должен был выбрать наряд, в котором девушка придет на первую вечеринку.

Алекс Топольский назвал появление Кати самым эффектным и сразу пригласил девушку на ужин.

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Отношения пары стремительно развивались на протяжении всего проекта — они катались на байках по пустыне, покоряли сноуборд и даже учились набивать тату. Вместе ли Алекс и Катя после Холостяка, узнаем уже в пост-шоу 20 января на СТБ.

Биография победительницы Холостяка 12 Екатерины Лозовицкой

Что постит победительница Холостяка 12 Екатерина Лозовицкая в Instagram