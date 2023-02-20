19 лютого відбулася 76-та церемонія вручення премії BAFTA, де видавали нагородження за найкращі фільми 2022 року. Крім нагород, увагу суспільства привернув і вихід на червону доріжку знаменитостей.

На відміну від інших публічних заходів, таких як Греммі та Met Gala, дрес-код був дуже суворим, адже президентом BAFTA є принц Вільям.

Образи зірок на червоній доріжці BAFTA 2023 – далі в матеріалі.

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Дружина принца Вільяма Кетрін була одягнена у білу довгу хвилясту сукню від Alexander McQueen. Вона прикривала лише одне плече. Свій образ вона доповнила чорними довгими рукавичками та золотими сережками-підвісами.

Аня Тейлор-Джой показала себе у золоті – дуже коротке плаття Schiaparelli золотистого відтінку з бантами спереду. До цього вона одягнула дуже довгу накидку, яка волочилася червоною доріжкою, туфлі на підборах і золоту прикрасу на шию.

Актриса Кейт Бланшет з’явилася у чорній довгій сукні від Maison Margiela – вона без рукавів. Сукня чудово доповнюється масивною перлиною прикрасою.

Джуліанна Мур приміряла чорну сукню-колонну від Saint Laurent із пухнастим білим пальтом марабу. Традиційно образ доповнився масивним ланцюжком на шиї.

Софі Тернер виділяється серед інших образів відносною сміливістю – вона була одягнена на BAFTA 2023 в мереживне довге плаття від Louis Vuitton, яке прикривало її шию та руки до зап’ясть. Крім незвичайного матеріалу, на сукню начепили величезну кількість різноколірних каменів – Софі доповнила їх великими кільцями.

Ніколь Кофлан, відома за роллю Пенелопи в серіалі Бріджертони, виглядала як зірка середньовіччя – пишна біла сукня від Valentino з чорними квітами. Увагу також привертали сині акценти на одязі.

Незабаром настане інша важлива подія для світу кіно – оголошено список номінантів на Оскар 2023. Церемонія відбудеться вночі з 12 по 13 березня, і фанати чекають на появу всесвітньо відомих акторів і режисерів на червоній доріжці.