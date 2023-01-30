Актор Джеймс Мартін, номінований на Оскар 2023, працює в кав’ярні Starbucks. Артист не дає славі заважати робочому процесу.

Відомо, що фільм під назвою Ірландське прощання номіновано у категорії Найкращий короткометражний фільм. У ньому Джеймс зіграв одного із двох братів, яких звела смерть матері.

Мартін живе з синдромом Дауна, і це не заважає йому працювати шеф-кухарем у ресторані Scalini’s – він працює там позмінно, у перервах між змінами у Starbucks.

Зараз дивляться – Я допомагаю всім клієнтам і вже давно цим займаюся, – заявив Джеймс. Крім знімання у фільмі, артист також став відомий завдяки шоу BBC Злети та падіння – він пишається своїми навичками, здобутими у ресторані. – Я можу приготувати часниковий хліб, фрикадельки, салати та мідії, чіпси тощо, додав Мартін. Мартін вже коментував свою роль у фільмі – він упевнений, що грати може абсолютно кожен, і номінація на Оскар тому підтвердження. Актору виповниться 31 рік у ніч вручення Оскара 13 березня – і Джеймс хоче провести вечірку з Коліном Фарреллом після церемонії в Лос-Анджелесі, а також зустрітися зі своїм героєм Робертом Де Ніро. Нагадаємо, що український фільм Будинок зі скалок номінований на Оскар. Картину знімали два роки на Донбасі, її прем’єра відбулася у січні 2022 року. Читайте також: Оскар 2023: опубліковано повний список номінантів

Джерело Daily Mail

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