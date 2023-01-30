Актор Джеймс Мартін, номінований на Оскар 2023, працює в кав’ярні Starbucks. Артист не дає славі заважати робочому процесу.
Відомо, що фільм під назвою Ірландське прощання номіновано у категорії Найкращий короткометражний фільм. У ньому Джеймс зіграв одного із двох братів, яких звела смерть матері.
Мартін живе з синдромом Дауна, і це не заважає йому працювати шеф-кухарем у ресторані Scalini’s – він працює там позмінно, у перервах між змінами у Starbucks.
– Я допомагаю всім клієнтам і вже давно цим займаюся, – заявив Джеймс.
Крім знімання у фільмі, артист також став відомий завдяки шоу BBC Злети та падіння – він пишається своїми навичками, здобутими у ресторані.
– Я можу приготувати часниковий хліб, фрикадельки, салати та мідії, чіпси тощо, додав Мартін.
Мартін вже коментував свою роль у фільмі – він упевнений, що грати може абсолютно кожен, і номінація на Оскар тому підтвердження.
Актору виповниться 31 рік у ніч вручення Оскара 13 березня – і Джеймс хоче провести вечірку з Коліном Фарреллом після церемонії в Лос-Анджелесі, а також зустрітися зі своїм героєм Робертом Де Ніро.
Нагадаємо, що український фільм Будинок зі скалок номінований на Оскар. Картину знімали два роки на Донбасі, її прем’єра відбулася у січні 2022 року.