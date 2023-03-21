У Мінкульті посилили вимоги для українських артистів для виїзду за кордон

Мінкульт допоможе виїхати українським артистам за кордон тільки за наявності військово-облікових документів. Про це заявили в міністерстві, нагадавши про обмеження в умовах воєнного часу.

– Надаватимуть листи сприяння щодо перетину кордону митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам і журналістам, якщо вони належать до сфери культури та інформації і мають на меті виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням у країну, – заявили в міністерстві.

Однією з причин цього – інцидент із коміком Андрієм Щегелем і Тарасом Голубковим. Тепер Мінкульт разом із правоохоронними органами посилили вимоги для виїзду за кордон чоловікам призовного віку.

Так, тепер до переліку документів додався і військово-обліковий. Утім, для чоловіків це не проблема, адже така довідка має бути в кожного в умовах війни.

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Щодо інциденту, через який запроваджуються обмеження, Андрій Щегель виїхав з України заради власного комфорту. Нещодавно він заявив, що чоловіки в лавах ЗСУ самі прийняли рішення “гинути”, залишаючись захищати державу. Після цього він вибачився, але Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибачення не приймаються, адже такі артисти не потрібні в Україні.