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Персони

В Минкульте усилили требования для украинских артистов для выезда за границу

21 марта 2023, 09:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Паспорт
Источник: Depositphotos

Минкульт поможет выехать украинским артистам за границу только при наличии военно-учетных документов. Об этом заявили в министерстве, напомнив об ограничениях в условиях военного времени.

— Будут предоставлять письма содействия по пересечению границы художникам, творцам, художникам, артистам, музыкантам и журналистам, если они относятся к сфере культуры и информации и имеют целью выезда защиту и популяризацию интересов государства Украины на международной арене, с обязательным возвращением в страну, — заявили в министерстве.

Одной из причин этому — инцидент с комиком Андреем Щегелем и Тарасом Голубковым. Теперь Минкульт вместе  правоохранительными органами усилили требования для выезда за  границу мужчинам призывного возраста.

Так, теперь к перечню документов добавился и военно-учетный. Впрочем, для мужчин это не проблема, ведь такая справка должна быть у каждого в условиях войны.

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Что касается инцидента, из-за которого вводятся ограничения, Андрей Щегель уехал из Украины ради собственного комфорта. Недавно он заявил, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство. После этого он извинился, но Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что извинения не принимаются, ведь такие артисты не нужны в Украине.

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Источник
Минкульт
Теги
Война в Украине за кордон Минкульт
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