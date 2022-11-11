В сети показали новый трейлер фильма Джон Уик 4 с Киану Ривзом в главной роли. Актер снова примеряет на себя роль наемного убийцы, который будет бороться за свою жизнь.

В новом трейлере Уик бросает вызов всей организации убийц. Это точно решающая схватка для главного героя. В этот раз зрителям обещают показать целую кучу разнообразного оружия, которое точно пригодится бывшему наемнику.

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Короткий трейлер показал сочные кадры убийств Джоном Уиком — сначала он скачет на лошади в пустыне, попутно стреляя в людей, а затем бьет мужчину нунчаками, разрубает топором в ночном клубе и бьется на мечах со злодеем.

Судя по увиденным кадрам, можно смело сказать, что качество постановок боевых сцен существенно выросло. К тому же, многие фанаты истории идут в кинотеатр ради красивой и кровавой картинки.

Джон Уик 4 выйдет в кинотеатрах 24 марта 2023 года.

Впрочем, это не первый трейлер фильма — в июле 2022 года был показан еще один ролик к фильму Джон Уик 4. В минутной подборке сцен показали как героев, так и злодеев боевика — без схваток не обошлось.