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Ми молимося за вас: Мадонна записала відео на підтримку України

26 Лютого 2022, 09:04
Ілля Нежигай редактор стрічки
Мадонна
Джерело: Depositphotos

Співачка Мадонна виступила зі словами на підтримку України та засудженням початку війни з боку президента РФ Володимира Путіна.

Відповідне відео співачка опублікувала у своєму Instagram.

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

– Безглузде і жадібне вторгнення Росії в Україну має бути зупинено! – написала Мадонна.

Вона закликала всіх, хто має можливість, надіслати гуманітарну допомогу мільйонам громадян України, чиї життя зачепила війною.

– Путін порушив усі існуючі угоди з прав людини. Путін не має права намагатися стерти з землі існування України. Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Хай благословить вас усіх Господь! – сказала вона.

Вона закликала усіх не почуватися безпорадним, коли люди з усього світу стикаються з геополітичними діями такого масштабу.

– Є речі, які ми можемо зробити. Слава Україні! Героям слава! #stopputin, – написала співачка.

Раніше на підтримку України у всьому світі висловилися тисячі знаменитостей. Великі кампанії оголосили про обмеження співпраці з Росією, коли частину своїх коштів передають Україні чи Червоному Хресту, який працює в нашій державі.

Водночас країни Заходу підсвічують міські пам’ятки кольорами українського прапора.

Джерело: Madonna

Теги
Війна в Україні , Володимир Путін , Мадонна , Російська агресія
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