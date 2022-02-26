Співачка Мадонна виступила зі словами на підтримку України та засудженням початку війни з боку президента РФ Володимира Путіна.
Відповідне відео співачка опублікувала у своєму Instagram.
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– Безглузде і жадібне вторгнення Росії в Україну має бути зупинено! – написала Мадонна.
Вона закликала всіх, хто має можливість, надіслати гуманітарну допомогу мільйонам громадян України, чиї життя зачепила війною.
– Путін порушив усі існуючі угоди з прав людини. Путін не має права намагатися стерти з землі існування України. Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Хай благословить вас усіх Господь! – сказала вона.
Вона закликала усіх не почуватися безпорадним, коли люди з усього світу стикаються з геополітичними діями такого масштабу.
– Є речі, які ми можемо зробити. Слава Україні! Героям слава! #stopputin, – написала співачка.
Раніше на підтримку України у всьому світі висловилися тисячі знаменитостей. Великі кампанії оголосили про обмеження співпраці з Росією, коли частину своїх коштів передають Україні чи Червоному Хресту, який працює в нашій державі.
Водночас країни Заходу підсвічують міські пам’ятки кольорами українського прапора.
Джерело: Madonna