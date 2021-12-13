Старша донька української співачки Олі Полякової – 16-річна Марія розповіла, скільки заробляє на своєму акаунті в Instagram і які публікації приховує від мами.

Дівчина зізналася, що залежна від Instagram. Її ранок починається з того, що вона заходить до соціальної мережі, в якій може провести 10 годин на добу.

За словами підлітка, вона може заблокувати від мами Instagram-stories, заздалегідь знаючи, що вона їх не схвалить.

– Потім за 24 години я її прибираю з блокування, вона про це не знає, – зізналася Маша.

Розповіла Маша і про те, скільки заробляє в Instagram. Наразі публікація в stories у неї коштує 1,5 тис. грн, пост – 2,5 тис. грн.

– У мене зараз гарний актив. 40 тис. переглядів stories, показ постів від 100 тис. завжди. В мене є рекорд, за тиждень на рекламі я заробила 10 тис. грн, – розповіла дівчина.

Наразі на профіль Марії підписано понад 176 тис. користувачів. Сама вона стежить за 3,5 тис. профілів.

Маша Полякова нерідко піддається нападкам хейтерів, однак зізнається, що коментарі практично не читає. Так, нещодавно дівчина різко відповіла недоброзичливцям. Вона опублікувала коротке відео, на якому показала середній палець та язик.

Загалом Маша зверталася до 40-річних жінок, які засипають її негативними коментарями.