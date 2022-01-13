Во Львове умер народный артист Украины Евгений Федорченко

Во Львове умер украинский актер театра и кино Евгений Федорченко. Артиста не стало в возрасте 75 лет.

Трагическую новость сообщила дочь Евгения Федорченко на личной странице в Facebook. Причина смерти пока остается неизвестной.

— Папочка, как же больно… Люблю…, — написала Елена Федорченко.

О месте и времени прощания с Евгением дочь пообещала сообщить позже.

Напомним, что Евгений Федорченко родился в 1946 году в Старосамборском районе. Он окончил дирижерский факультет Самборского культурно-образовательного училища, а затем Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

С 1971 года Федорченко работал в театре имени Марии Заньковецкой. Он был художественным руководителем и режиссером-постановщиком творческого объединения Ретро-шлягер.

20 января 2006 года Евгений получил почетное звание Народный артист Украины, а в 2007 — звание Мастер сцены. За годы был награжден многими памятными медалями, дипломами, грамотами.

Он снимался в фильмах Карпатское золото, Пора собирать камни (роль священника). Большую часть жизни посвятил театральному искусству в представлениях Комедианты, Ромео и Джульетта, Спектакль без антракта и другие.

Недавно стало известно о внезапной смерти Елены Черновой – издателя Vogue UA. Она работала над украинской версией журнала с момента ее запуска в 2013 году.