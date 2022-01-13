Померла засновниця гурту The Ronettes Ронні Спектор

Американська співачка, засновниця музичного гурту The Ronettes Вероніка Беннетт, яка виступала під псевдонімом Ронні Спектор, померла у віці 78 років.

Трагічну новину повідомила сім’я артистки на її офіційному сайті. Раніше у Ронні виявили онкологічне захворювання, яке і стало причиною смерті.

– Вона була в колі сім’ї та в обіймах свого чоловіка Джонатана. Ронні прожила своє життя з блиском в очах, веселим настроєм, чудовим почуттям гумору та усмішкою на обличчі. Вона була сповнена любові та подяки. Її радісний голос, грайливий характер та чарівна присутність житимуть у всіх, хто знав, чув чи бачив її, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ронні заздалегідь попросила замість квітів на похорони зробити пожертви до місцевого жіночого притулку або до Фонду коледжу американських індіанців.

Ронні Спектор виросла у Східному Гарлемі і разом із двома сестрами заснувала гурт The Ronettes. Пік популярності колективу припав на 1960-ті роки завдяки співпраці з американським музичним продюсером Філом Спектором.

У 2007 році гурт включили до Зали слави вокальних гуртів, а композицію Be My Baby внесли до Зали слави рок-н-ролу. Крім того, її включили до списку 500 найбільших пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone.