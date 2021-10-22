Українська співачка Ольга Горбачова, дружина музичного продюсера Юрія Нікітіна, розповіла про скандал, який міг поставити її телевізійну кар’єру під загрозу.

У минулому Ольга була головною ведучою і програмним директором на музичному каналі BIZ TV, де її керівником був Дмитро Костюк – екс-продюсер ВІА Гри та колишній чоловік Євгенії Власової. Горбачова працювала до знемоги і більшість часу проводила на роботі, однак відбувалося це до того моменту, як артистка почала зустрічатися з Юрієм Нікітіним.

– У нас із Дмитром почалися конфлікти під назвою “В ліжку з ворогом”. Він говорив, що я зустрічаюся з нашим конкурентом, із людиною з музичної індустрії. Але, з іншого боку, що я могла розкрити таємного? Скільки разів артист вийде в ефір за добу? – сказала Ольга.

За словами співачки, вона не думає, що причина конфлікту полягала саме в цьому. Також вона зазначила, що для Костюка це був болісний період.

– Спочатку він мені підвищив зарплату, потім сказав, що я повинна обрати: робота чи особисте життя… Почався якийсь особистий флірт, якого не було до цього. Подарунки дарував. Не впевнена, що була цікава йому, але таке враження, що він хотів, щоб вся моя енергія була спрямована на роботу, – розповіла виконавиця.

Горбачова зізналася, що свою роботу вона втратила фактично через стосунки з Нікітіним.

– Якщо ви цінуєте мене не за те, як я працюю, а за те, з ким сплю, мені така робота не потрібна, – сказала Ольга Костюку. – І звільнилася.

Раніше стало відомо, що Ольга Горбачова завершує свою 25-річну музичну кар’єру. 31 жовтня відбудеться її прощальний тур.

Фото: Ольга Горбачева