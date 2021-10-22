Украинская певица Ольга Горбачева и жена музыкального продюсера Юрия Никитина рассказала про скандал, который мог поставить ее телевизионную карьеру под угрозу.

В прошлом Ольга была главной ведущей и программным директором на музыкальном канале BIZ TV, где ее начальником был Дмитрий Костюк — экс-продюсер ВИА Гры и бывший муж Евгении Власовой. Горбачева работала на износ и большее количество времени проводила на работе, однако происходило это до того момента, как артистка начала встречаться с Юрием Никитиным.

— У нас с Дмитрием начались конфликты под названием В постели с врагом. Он говорил, что я встречаюсь с нашим конкурентом, с человеком из музыкальной индустрии. Но с другой стороны, что я могла раскрыть тайного? Сколько раз артист выйдет в эфир за сутки? — сказала Ольга.

По словам певицы, она не думает, что причина конфликта заключалась именно в этом. Также она отметила, что для Костюка это был болезненный период.

— Сначала он мне повысил зарплату, потом сказал, что я должна выбрать: работа или личная жизнь… Начался какой-то личный флирт, которого не было до этого. Подарки дарил. Не уверена, что была интересна ему, но такое впечатление, что он хотел, чтоб вся моя энергия была направлена на работу, — рассказала исполнительница.

Горбачева призналась, что свою работу она потеряла фактически из-за отношений с Никитиным.

— Если вы цените меня не за то, как я работаю, а за то, с кем сплю. Мне такая работа не нужна. И уволилась, — сказала Ольга Костюку.

Ранее стало известно, что Ольга Горбачева завершает свою 25-летнюю музыкальную карьеру. 31 октября состоится ее прощальный тур.

Фото: Ольга Горбачева