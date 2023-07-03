Прощання з письменницею Вікторією Амеліною відбудеться в Києві 4 липня в Михайлівському Золотоверхому соборі о 12:00. У Львові в останню путь активістку проводитимуть 5 липня в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла о 15:00.

Поховають письменницю на Личаківському кладовищі о 16:00. Збір людей, які хочуть провести Вікторію, відбудеться біля головної брами. Про це повідомляє PEN Ukraine.

Для всіх, хто хотів би їхати з Києва на прощання та похорон до Львова, просять до кінця сьогоднішнього дня, 3 липня, заповнити онлайн-форму.

Автобус із Києва виїжджатиме в середу, 5 липня, о 6:00. Повернення зі Львова до Києва – 6 липня, виїзд о 9:00.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що Вікторія Амеліна померла. Смерть настала через обстріл у Краматорську 27 червня, під час якого письменниця дістала важкі поранення.

Фото: Вікторія Амеліна