Прощание с писательницей Викторией Амелиной состоится в Киеве 4 июля в Михайловском Златоверхом соборе в 12:00. Во Львове в последний путь активистку будут проводить 5 июля в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла в 15:00.

Похоронят писательницу на Лычаковском кладбище в 16:00. Сбор людей, которые хотят провести Викторию, состоится возле главных ворот. Об этом сообщает PEN Ukraine.

Для всех, кто хотел бы ехать из Киева на прощание и похороны во Львов, просят до конца сегодняшнего дня, 3 июля, заполнить онлайн-форму.

Автобус из Киева будет выезжать в среду, 5 июля, в 6:00. Возвращение из Львова в Киев — 6 июля, выезд в 9:00.

Напомним, 3 июля стало известно, что Виктория Амелина умерла. Смерть наступила из-за обстрела в Краматорске 27 июня, во время которого писательница получила тяжелые ранения.

Фото: Виктория Амелина