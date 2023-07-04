Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

В Киеве попрощались с Викторией Амелиной

4 июля 2023, 14:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вікторія Амеліна

В Киеве состоялась церемония прощания с писательницей Викторией Амелиной, которая погибла из-за тяжелых ранений, полученных в результате обстрела Краматорска 27 июня.

Прощание состоялось в Михайловском Златоверхом соборе, куда все желающие могли прийти на 12:00.

Виктория Амелина прощание

Фото: Суспільне

Проститься с погибшей пришли ее родные и близкие. Также были известные писатели, правозащитники, члены PEN Ukraine, представители Генерального штаба ВСУ, а также представители СМИ.

Виктория Амелина прощание

Фото: Суспільне

Завтра, 5 июня, состоится прощание с Викторией Амелиной во Львове в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла в 15:00.

Похоронят писательницу на Лычаковском кладбище в 16:00.

О том, что Виктория Амелина умерла, стало известно в ночь на 3 июля. Случилось это в больнице 1 числа. Врачи пытались спасти жизнь 37-летней писательнице, однако им не удалось этого сделать.

Читайте также:
Виктория АмелинаМои пожелания убийцам страшны: друзья и коллеги оплакивают погибшую Викторию Амелину

Теги
Виктория Амелина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь