Американська телезірка Кріс Дженнер повідомила, що у неї виявили пухлину. Про свій діагноз вона дізналася під час медичного обстеження.

У Кріс Дженнер виявили пухлину

Про хворобу Дженнер стало відомо з трейлеру до п’ятого сезону реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян. У ролику можна побачити, як Кріс розповідає про пухлину своїм дітям.

Зазначимо, що зірка виховала шістьох дітей – Кортні Кардаш’ян, Кім Кардаш’ян, Хлої Кардаш’ян, Роба Кардаш’яна, Кендалл Дженнер і Кайлі Дженнер.

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– Мені зробили обстеження. Вони виявили кісту і невелику пухлину, – сказала вона, після чого Кайлі Дженнер розплакалася.

Детальніше про хворобу та свій стан 68-річна Кріс Дженнер розповість у новому сезоні реаліті-шоу, прем’єра якого запланована на 23 травня.

Нещодавно про боротьбу з раком розповіла акторка Катерина Молчанова. У зірки діагностовували рак молочної залози на початку лютого цього року.

Катерині вирізали пухлину, після чого у неї на тілі залишилося кілька шрамів. Наразі Молчанова проходить курс лікування.