Українська актриса Катерина Молчанова розповіла, що в неї діагностовано рак. Зараз зірка проходить курс лікування раку молочної залози.

Катерина Молчанова розповіла про боротьбу з раком

Так, про своє захворювання актриса розповіла у Facebook. Катерина почала свою історію з моменту діагностування раку грудей. Їй вирізали ракову пухлину, після чого у неї на тілі залишилося кілька шрамів.

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Зірка зізналася, що завжди перевіряє свій організм, оскільки жінки в родині з обох ліній хворіли на рак.

– Мені пощастило. Моя ракова клітина виявилася неагресивною і діагностували її дуже рано. Тому хімієтерапія не показова. Сьогодні я почала місячний курс радіотерапії. Це має бути набагато м’якше, – продовжила Молчанова.

Акторка додала, що щодня впродовж 5 років прийматиме ліки, щоб запобігти ймовірності рецидиву. Щоправда, лікування блокуватиме її жіночі гормони. Однак сама Катерина радіє тому, що житиме.

Нині акторка мешкає в Німеччині, куди виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення.

Знаменитість подякувала всім за підтримку та закликала робити перевірки організму частіше.

У багатьох інших знаменитостей також є проблеми зі здоров’ям – наприклад, голлівудська актриса Шеннен Догерті бореться з раком грудей 4 стадії, і вона робить приготування на випадок своєї смерті. Зірка розбирається з майном і скорочує свій персонал.

Фото: Катерина Молчанова