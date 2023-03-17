Актриса Ксенія Мішина показала трансформацію свого тіла за 4 місяці. Артистка заявила, що зараз вона у кращій формі, ніж будь-коли.

Знімком до і після Ксенія поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram, поставши тільки в білизні.

– Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я б могла дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це лише невеличка верхівка айсберга, яку вам видно, – почала свою думку артистка.

Так, Мішина додала, що є дещо важливіше за кубики пресу. Йдеться про повну трансформацію, і не тільки фізичну – зміни відбулися і в голові.

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– Відбулася тотальна особистісна перебудова, реорганізація способу життя і смислових прагнень. Усе почалося 4 місяці тому, коли я була одержимою красивою фігурою, а потім і людьми. Ці люди мотивували мене на зміну ідеалів і пріоритетів, – продовжила зірка.

Ксенія зізналася, що це змусило її прокинутися і розплющити очі. Артистка додала, що немає нічого неможливого, і потрібно, щоб людина була готова до змін.

За знімками можна помітити, що Ксенія помітно схудла – це стосується не тільки стегон і ділянки живота, а й обличчя – риси стали виразнішими. Можна навіть помітити ребра, які мають гармонійний вигляд із кубиками пресу.

Нагадаємо, що нещодавно Ксенію Мішину розкритикували за знімки з Ніцци – їй дорікнули за те, що вона влаштовує фотосети за кордоном, поки в Україні йде війна з Росією.