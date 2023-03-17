Актриса Ксения Мишина показала трансформацию своего тела за 4 месяца. Артистка заявила, что сейчас она в лучшей форме, чем когда-либо.

Снимком до и после Ксения поделилась со своими поклонниками в Instagram, представ только в белье.

— Моя лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, не это лишь небольшая верхушка айсберга, которая вам видна, — начала свою мысль артистка.

Так, Мишина добавила, что есть кое-что важнее кубиков пресса. Речь идет о полной трансформации, и не только физической — изменения происходили и в голове.

Сейчас смотрят

— Произошла тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых устремлений. Все началось 4 месяца назад, когда я была одержимой красивой фигурой, а затем и людьми. Эти люди натолкнули меня на изменение идеалов и приоритетов, — продолжила звезда.

Ксения призналась, что это заставило ее проснуться и открыть глаза. Артистка добавила, что нет ничего невозможного, и нужно, чтобы человек был готов к изменениям.

По снимкам можно заметить, что Ксения заметно похудела — это касается не только бедер и области живота, но и лица — черты стали выразительными. Можно даже заметить ребра, которые выглядят гармонично с кубиками пресса.

Напомним, что недавно Ксению Мишину раскритиковали за снимки из Ниццы — ее упрекнули за то, что она устраивает фотосеты за границей, пока в Украине идет война с Россией.