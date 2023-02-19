Актрису Ксению Мишину осудили за фотосессию в Ницце, упрекнув, что пока в Украине война, она отдыхает за границей. Артистка не стала молчать и ответила хейтерам, отметив, что уже вернулась в родную страну.

Так, в Instagram Ксения поделилась снимками, сделанными на фоне Средиземного моря. На фото она предстала в белых брюках и топе на голое тело.

— Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры, — рассказала Ксения.

Не все поклонники оценили новые кадры актрисы, а потому принялись ее критиковать.

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Почему покидаете страну? Как бы война идет, а Саша Бо, вы, Даша Квиткова отдыхаете за границей.

Война идет, люди гибнут, а вы свою красивую жизнь призываете… Стыд!

Можно было вообще без футболки, было бы оригинально.

Из-за этого бюстгальтера… Вообще моря не видно, — пишут в комментариях под фото.

В свою очередь в Instagram-stories Ксения обнародовала селфи, в котором указала геолокацию Киев.