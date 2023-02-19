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В штанах и топе на голое тело: Ксению Мишину раскритиковали за фото из Ниццы

19 февраля 2023, 12:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ксения Мишина
Источник: Ксения Мишина

Актрису Ксению Мишину осудили за фотосессию в Ницце, упрекнув, что пока в Украине война, она отдыхает за границей. Артистка не стала молчать и ответила хейтерам, отметив, что уже вернулась в родную страну.

Так, в Instagram Ксения поделилась снимками, сделанными на фоне Средиземного моря. На фото она предстала в белых брюках и топе на голое тело.

— Я была в отеле, когда поздно вечером мне пришло сообщение от прекрасной команды девушек, что отказ не принимается, и мы должны сделать самые красивые французские кадры, — рассказала Ксения.

Не все поклонники оценили новые кадры актрисы, а потому принялись ее критиковать.

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  • Кому хорошие фото, кому война!
  • Зачем кому видеть, какие у вас соски?
  • Лифчик забыла одеть.
  • Почему покидаете страну? Как бы война идет, а Саша Бо, вы, Даша Квиткова отдыхаете за границей.
  • Война идет, люди гибнут, а вы свою красивую жизнь призываете… Стыд!
  • Можно было вообще без футболки, было бы оригинально.
  • Из-за этого бюстгальтера… Вообще моря не видно, — пишут в комментариях под фото.

В свою очередь в Instagram-stories Ксения обнародовала селфи, в котором указала геолокацию Киев.

— Это я с грустью смотрю на некоторых комментаторов, понимая, что война не только в стране, но и в головах, — отметила Мишина.

Ксения Мишина ответила на хейт

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