Українська співачка Kola (Анастасія Прудіус) вперше поділилась фото зі свого таємного весілля.

Kolфa показала весільний образ

У своєму закритому Telegram-каналі артистка опублікувала дві світлини, зроблені перед розписом. Замість класичної весільної сукні Kola обрала білий корсет з довгими рукавами та спідницю м’ятного кольору.

Волосся співачка залишила розпущеним, а образ доповнила аксесуарами. На одному з фото можна побачити, як мама Анастасії допомагає їй застібнути корсет.

Зараз дивляться

– Просто я! В день розпису, – підписала знімки Kola.

Зазначимо, що фото з чоловіком співачка не опублікувала, вона тримає його зовнішність в секреті. Вперше Kola розповіла про своє весілля у листопаді минулого року.

Обранцем артистки став українець, який в дитинстві разом з батьками емігрував з Дніпра в Ізраїль. Чоловіка звати В’ячеслав і він старший за Анастасію на 13 років. Закохані одружилися в Празі в колі близьких людей. Зараз вони живуть на дві країни.

Фото: Kola