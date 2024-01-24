Українська співачка Kola (Анастасія Прудіус) вперше поділилась фото зі свого таємного весілля.
Kolфa показала весільний образ
У своєму закритому Telegram-каналі артистка опублікувала дві світлини, зроблені перед розписом. Замість класичної весільної сукні Kola обрала білий корсет з довгими рукавами та спідницю м’ятного кольору.
Волосся співачка залишила розпущеним, а образ доповнила аксесуарами. На одному з фото можна побачити, як мама Анастасії допомагає їй застібнути корсет.
– Просто я! В день розпису, – підписала знімки Kola.
Зазначимо, що фото з чоловіком співачка не опублікувала, вона тримає його зовнішність в секреті. Вперше Kola розповіла про своє весілля у листопаді минулого року.
Обранцем артистки став українець, який в дитинстві разом з батьками емігрував з Дніпра в Ізраїль. Чоловіка звати В’ячеслав і він старший за Анастасію на 13 років. Закохані одружилися в Празі в колі близьких людей. Зараз вони живуть на дві країни.
Фото: Kola