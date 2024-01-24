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Фото Персоны

В корсете и юбке: Kola впервые показала фото с тайной свадьбы

24 января 2024, 19:00
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Kola

Украинская певица Kola (Анастасия Прудиус) впервые поделилась фото со своей тайной свадьбы.

Kolfa показала свадебный образ

В своем закрытом Telegram-канале артистка опубликовала две фотографии, сделанные перед росписью. Вместо классического свадебного платья Kola выбрала белый корсет с длинными рукавами и юбку мятного цвета.

Волосы певица оставила распущенными, а образ дополнила аксессуарами. На одном из фото можно увидеть, как мама Анастасии помогает ей застегнуть корсет.

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— Просто я! В день росписи, — подписала снимки Kola.

Kola

Фото: Kola

Kola

Фото: Kola

Отметим, что фото с мужем певица не опубликовала, она держит его внешность в секрете. Впервые Kola рассказала о своей свадьбе в ноябре прошлого года.

Избранником артистки стал украинец, который в детстве вместе с родителями эмигрировал из Днепра в Израиль. Мужчину зовут Вячеслав и он старше Анастасии на 13 лет. Влюбленные поженились в Праге в кругу близких людей. Сейчас они живут на две страны.

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Фото: Kola

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