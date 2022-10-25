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У Кеті Перрі перестало відкриватися око на сцені: фанати “знайшли” причину

25 Жовтня 2022, 14:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кеті Перрі, Орландо Блум
Джерело: Getty Images

Американська співачка Кеті Перрі здивувала мережу своїм виступом у Лас-Вегасі. Під час концерту в казино Resorts World Casino в актриси міг статися спазм обличчя, спричинений паралічем.

Теорію наявності хвороби підтверджує відео, на якому видно, як у артистки закривається права повіка. Перрі чотири рази моргнула лівим оком, а потім за допомогою руки відкрила закриту повіку. Після цього праве око знову заплющилось, і артистка знову потяглася до скроні.

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Швидше за все, Кеті страждала на параліч лицьового нерва, який контролює м’язи, що відповідають за змикання повік.

Фанати активно почали обговорювати відео – одні почали жартувати про невдале клонування артистки, а інше заговорили про наслідки ін’єкції мРНК для боротьби з Covid-19.

– Вперше одне око повільно закривається, а друге широко розплющується. Це одна з найдивніших речей, які я коли-небудь бачив, – заявив один із користувачів Twitter.

Втім, раніше Перрі вже говорила про проблеми з оком. На шоу Американський ідол 2021 року артистка заявила, що страждає на косоокість.

Кеті також розповіла про розтягнуте очне яблуко, а у 2016 році підтвердила проблему з очима.

Нагадаємо, що параліч обличчя – поширена хвороба навіть серед зірок. Наприклад, із такою проблемою зіткнувся Бібер. Український продюсер Потап також страждав на параліч обличчя.

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