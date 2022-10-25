Американская певица Кэти Перри удивила сеть своим выступлением в Лас-Вегасе. Во время концерта в казино Resorts World Casino у актрисы мог случиться спазм лица, вызванный параличом.

Теорию наличия болезни подтверждает видео, на котором видно, как у артистки закрывается правое веко. Перри четыре раза моргнула левым глазом, а затем с помощью руки открыла закрытое веко. После этого правый глаз снова закрылся, и артистка снова потянулась к виску.

Katy Perry clone malfunction pic.twitter.com/3X9fh3m1QO — Kab (@Kabamur_Taygeta) October 23, 2022

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Скорее всего, Кэти страдала параличом лицевого нерва, который контролирует мышцы, отвечающие за смыкание век.

Фанаты активно начали обсуждать видео — одни начали шутить о неудачном клонировании артистки, а другое заговорили о последствиях инъекции мРНК для борьбы с Covid-19.

— В первый раз один глаз медленно закрывается, а другой широко открывается. Это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел, — заявил один из пользователей Twitter.

Впрочем, ранее Перри уже говорила о проблемах с глазом. На шоу Американский идол 2021 года артистка заявила, что страдает от косоглазия.

Кэти также рассказала о растянутом глазном яблоке, а в 2016 году подтвердила проблему с глазами.

Напомним, что паралич лица — распространенная болезнь даже среди звезд. К примеру, с такой проблемой столкнулся Бибер. Украинский продюсер Потап также страдал от паралича лица.