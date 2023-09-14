У Казахстані скасували концерти російської команди КВК за виступ у “ДНР”

У Казахстані скасували концерти російської команди КВК Камызяки через виступи на окупованому Донбасі. Так, загалом було заплановано три концерти в період з 5 до 8 жовтня.

Про скасування виступів заявила одна з організаторів заходів Ольга Лі, повідомляють російські ЗМІ. Вона зазначила, що це сталося через негативну реакцію суспільства на дії артистів.

Ситуацію зі скасуванням прокоментував і український ведучий Анатолій Анатоліч, який назвав артистів, що виступають у “ДНР”, огидними. Він закликав і далі вказувати місце тим артистам, які підтримують кривавий режим Путіна і війну в Україні.

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– Важливими є санкції не тільки для фінансового впливу, а щоб кожен, хто підтримує війну, публічно носом був ткнутий у те місце, де залишив калюжу. Жодних США і ЄС – тільки Росія і Білорусь. Ну, і КНДР, – заявив Анатоліч.

Ведучий додав, що скасування концертів у Казахстані – це реакція людей на вчинки артистів.

Нагадаємо, що все почалося з приїзду російських коміків Азамата Мусагалієва і Дениса Дорохова в “ДНР”, де вони виступали перед окупантами. Обидва артисти або мовчать про війну, або закликають до миру. Але ось назвати Росію винуватцем кровопролитної війни вони так і не наважилися.

Нагадаємо, що влітку в Казахстані скасували концерт Лепса. Рішення було пов’язане із заявами путініста щодо виплат солдатам РФ за кожен знищений американський і німецький танк, який буде на озброєнні українських захисників.