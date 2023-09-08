Російські коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов відвідали окупований Донбас.
Артисти, які раніше не висловлювали свою позицію про війну в Україні, взяли участь у концерті з нагоди “звільнення Донбасу”, тим самим підтримавши криваву політику Путіна.
Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов відвідали меморіальний комплекс Савур-Могила. Російських окупантів і вбивць вони назвали “душевними людьми”, які “говорять серцем”.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Азамат Мусагалієв у своєму Instagram закликав до миру, згадував знайомих українців і говорив про те, що “люди не повинні страждати”.
Зі свого боку Денис Дорохов увесь цей час вдавав, що війни немає, продовжуючи заробляти криваві рублі з кишені Путіна.
Підписники не змогли приховати розчарування таким вчинком коміків і накинулись на них у соцмережах:
- Дорох, ти тепер у Казахстан навряд чи приїдеш! Разом з Азаматом.
- Шкода, що виявилися продажними.
- Азамат і Дорох – персони нон грата в Казахстані! Підтримуєте війну! Розчарована.
- Гроші не пахнуть, так?
- Сподобалося на кістках виступати?
- Не відмиєтеся тепер. У Казахстан не треба приїжджати.
- Втоптали свою честь нижче плінтуса.