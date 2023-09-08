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Сподобалося на кістках виступати? Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов приїхали в “ДНР”

8 Вересня 2023, 18:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов

Російські коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов відвідали окупований Донбас.

Артисти, які раніше не висловлювали свою позицію про війну в Україні, взяли участь у концерті з нагоди “звільнення Донбасу”, тим самим підтримавши криваву політику Путіна.

Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов відвідали меморіальний комплекс Савур-Могила. Російських окупантів і вбивць вони назвали “душевними людьми”, які “говорять серцем”.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення Азамат Мусагалієв у своєму Instagram закликав до миру, згадував знайомих українців і говорив про те, що “люди не повинні страждати”.

Зі свого боку Денис Дорохов увесь цей час вдавав, що війни немає, продовжуючи заробляти криваві рублі з кишені Путіна.

Підписники не змогли приховати розчарування таким вчинком коміків і накинулись на них у соцмережах:

  • Дорох, ти тепер у Казахстан навряд чи приїдеш! Разом з Азаматом.
  • Шкода, що виявилися продажними.
  • Азамат і Дорох – персони нон грата в Казахстані! Підтримуєте війну! Розчарована.
  • Гроші не пахнуть, так?
  • Сподобалося на кістках виступати?
  • Не відмиєтеся тепер. У Казахстан не треба приїжджати.
  • Втоптали свою честь нижче плінтуса.
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Війна в Україні
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