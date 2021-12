Майкл Несміт, співак, соло-гітарист та автор пісень популярного рок-гурту 1960-х років The Monkees, помер у віці 78 років.

Несміт написав безліч пісень, включаючи Listen To The Band, Sunny Girlfriend та Tapioca Tundra.

У заяві його сім’ї йдеться про те, що він помер у своєму будинку в долині Кармел, штат Каліфорнія в оточенні сім’ї. Причиною стала серцева недостатність.

Член гурту The Monkees Міккі Доленц на своїй сторінці в соцмережі написав, що втратив дорогого друга та партнера.

– Я такий вдячний, що ми змогли провести останні пару місяців разом, роблячи те, що нам найбільше подобається – співати, сміятися і робити якісь штучки, – написав Міккі Доленц.

Спочатку The Monkees були створені для телешоу і набули популярності завдяки пісням, написаним для цих телешоу. Але багато хто вважає, що The Monkees був створений, щоб затьмарити популярність The Beatles у Сполучених Штатах.

Група розпалася в 1969 році, після чого Несміт двічі потрапив до чартів США зі своїм First National Band. Він також написав пісню Different Drum, яка стала для Лінди Ронштадт головним кантрі-хітом.

Гурт кілька разів об’єднувався у 1980-х, 1990-х, 2000-х та 2010-х роках.