Гурт Kazka презентував нову ліричну пісню Без кохання. Солістка колективу Олександра Заріцька присвятила композицію своєму бойфренду Павлу Тараненку.

Співачка зазначила, що війна навчила нас не відкладати почуття на завтра, цінувати кожну мить, кохати, шукати справу мрії, створювати сім’ї, простір навколо себе та нове життя.

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– А я все одно шукаю твої очі серед натовпу. На кожному концерті я співаю тобі пісню і усміхаюся, коли бачу, як люди цілуються. Любов. Це так особливо. Любити. Навіть на відстані, навіть коли ми весь час разом. Мені тебе завжди буде мало, – наголосила Заріцька.

Вона додала, що ця пісня є незвичною і першою майже за рік.

– Нова за відчуттями та рівнем відвертості з вами. Без кохання створювалася в найскладніший час. Під звуки сирен і гуркіт думок. У реальності, де я обрала стосунки, коханого і вперше поділилася з вами настільки особистим, – зазначила артистка.

Варто зазначити й те, що солістка гурту Kazka постала на обкладинці треку у весільній фаті. Раніше Олександра Заріцька зізналася, що планує весілля зі своїм коханим.

За словами виконавиці, після того, як вона знайшла свою людину, то почала ставити себе на місце нареченої, проте каже, що якщо урочистість й буде, то лише після перемоги.