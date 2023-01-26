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Набряки не приховати мейкапом: Олександра Зарицька показала, як змінилася за рік війни

26 Січня 2023, 13:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Набряки не приховати мейкапом: Олександра Зарицька показала, як змінилася за рік війни

Солістка музичного гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла, як вона змінилася зовні за майже рік війни. Так, все почалося із перегляду фотографій річної давності.

Візуальні порівняння артистка показала в Instagram.

– Подивилася свої фотки річної давності, і помітила, що за цей рік моє обличчя виглядає набагато стомленішим. Знаю, що багато українців помічають вплив постійного стресу на нашу зовнішність, – розпочала свою думку Олександа.

Kazka

Зараз дивляться

На своєму торішньому селфі до війни співачка бачить, що м’язи обличчя у неї більш розслаблені й не мають напруження. Візуально можна помітити, що обличчя виглядає відпочилим.

Kazka

Після цього артистка показала свіже фото, як воно виглядає зараз.

– Майже рік життя за умов війни. Обличчя постійно виглядає стомленим. Я довго вивчала, як розв’язувати це питання та записалася на масаж обличчя, – зізналася Зарицька.

Kazka

Зірка додала, що наші м’язи заслуговують на відпочинок, адже через напруження утворюються набряки, які вже не приховати за косметикою. Те саме стосується і тіла, якому потрібний відпочинок від щоденних стресів в умовах війни.

Багато артистів страждають через повномасштабне вторгнення – ще влітку стало відомо, що у Потапа паралізувало обличчя. За його словами, це сталося через стрес, який навалився в умовах війни на всіх нас. Продюсерові довелося лікуватись за кордоном.

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Kazka Війна в Україні
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