Солістка музичного гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла, як вона змінилася зовні за майже рік війни. Так, все почалося із перегляду фотографій річної давності.

Візуальні порівняння артистка показала в Instagram.

– Подивилася свої фотки річної давності, і помітила, що за цей рік моє обличчя виглядає набагато стомленішим. Знаю, що багато українців помічають вплив постійного стресу на нашу зовнішність, – розпочала свою думку Олександа.

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На своєму торішньому селфі до війни співачка бачить, що м’язи обличчя у неї більш розслаблені й не мають напруження. Візуально можна помітити, що обличчя виглядає відпочилим.

Після цього артистка показала свіже фото, як воно виглядає зараз.

– Майже рік життя за умов війни. Обличчя постійно виглядає стомленим. Я довго вивчала, як розв’язувати це питання та записалася на масаж обличчя, – зізналася Зарицька.

Зірка додала, що наші м’язи заслуговують на відпочинок, адже через напруження утворюються набряки, які вже не приховати за косметикою. Те саме стосується і тіла, якому потрібний відпочинок від щоденних стресів в умовах війни.

Багато артистів страждають через повномасштабне вторгнення – ще влітку стало відомо, що у Потапа паралізувало обличчя. За його словами, це сталося через стрес, який навалився в умовах війни на всіх нас. Продюсерові довелося лікуватись за кордоном.