Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зізналася, що планує весілля зі своїм коханим, моушн-дизайнером Павлом.

За словами виконавиці, раніше вона навіть не мріяла про таке, проте коли знайшла свого обранця, ставить себе на місце нареченої.

– Раніше не було такого. Як і в усіх нормальних людей – весілля після перемоги. Зараз потрібно зробити так, щоб нашим дітям було жити добре у вільній країні, – сказала Заріцька.

Попри це, варіанти весілля мрії в неї вже є.

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– Це або супертрадиційне на Закарпатті, або десь, наприклад, у Криму, там, де море і такий стиль бохо. Але таке, щоб десь у ресторані – не хочу, – зізналася Олександра.

Нагадаємо, перший час співачка приховувала свого обранця, з яким з’їхалася за кілька тижнів до повномасштабної війни в Україні. Через деякий час Заріцька показала свого коханого.