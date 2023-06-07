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У цивільному житті дискомфортно: Дікусар уперше за рік обійняв близьких

7 Червня 2023, 13:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дмитро Дікусар

Хореограф і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар уперше за довгий час вийшов на зв’язок, розповівши про своє нещодавнє звільнення від служби на деякий час.

Каже, уперше за рік обійняв близьких. Зізнався, що цивільному житті відчув себе дискомфортно і вже повернувся на службу.

– Живіть, радійте життю, дорогі українці, але не забувайте, яку ціну за це заплатили і платять ті, хто цінує ваше життя більше за своє. І дякую, що невтомно допомагаєте ЗСУ, – зазначив він.

Дікусар наголосив, що без зусиль усіх українців, наші б захисники не отримали обіцяного озброєння. Також він звернувся до тих, що наживається на війні, висловивши сподівання, щоб вони встигли витратити все.

– Україна є і буде вільною! Усіх обійняв, – підсумував Дмитро.

Раніше Дікусар виходив на зв’язок ще в січні. Тоді захисник показав фото з передової, повідомивши, що з ним усе добре.

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Фото: Дмитро Дікусар

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