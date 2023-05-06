Чарльза ІІІ короновали в Британии в Вестминстерском аббатстве.

Перед этим король Чарльза III был представлен народу, монарх дал клятву в аббатстве, а дальше прошел этапы помазания и инвеституры. Лишь после этого Чарльза III взошел на престол.

Долгожданная коронация нового короля Великобритании Чарльза III собрала более двух тысяч гостей. Среди присутствующих были главы государств почти всего мира, в том числе из Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. А также члены королевской семьи и другие достопочтенные персоны.

Коронация Чарльза ІІІ была очень красивым и торжественным событием для всего мира. Там звучали песни, молитвы и гимн.

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