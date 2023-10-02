Український артист Андрій Данилко, відомий за образом Вєрки Сердючки, 2 жовтня відзначає своє 50-річчя. Музикант розповів, що означає для нього кругле число та як він відзначатиме свято.

Андрій не зраджує своєму баченню світу – для нього внутрішній стан куди важливіший за цифри в документах.

– Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі тільки внутрішні відчуття – в душі я досі почуваюся студентом. Любимо з Інною подуріти й посміятися одне з одного. І після 50 нічого не зміниться – у мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу, – зізнався Данилко.

Музикант додав, що не буде гучно святкувати ювілей – свій день народження він проведе в колі друзів, і навіть зізнався, що загадає, коли задмухуватиме свічки на торті. Андрій мріє про кінець війни та повернення всіх українців додому.

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Нагадаємо, що артист також не розкидається словами, але деякі його думки активно цитують в Україні. Потужні цитати Данилка на тлі його дня народження, можна прочитати на Фактах ICTV.